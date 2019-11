De Paoli: "Grave situazione in Val di Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - Questa mattina in Consiglio regionale è stato votato all’unanimità un ordine del giorno a sostegno dei Comuni colpiti dall’ondata di maltempo di domenica 3 novembre. In sostanza, viene richiesto al Governo di estendere al Levante ligure la dichiarazione dello stato di emergenza, già in itinere per quanto riguarda gli eventi che hanno colpito il ponente genovese di fine ottobre. Sono ingenti i danni causati dal pesante nubifragio di questi giorni che si è abbattuto sui territori dell’entroterra ligure provocando esondazioni, frane ed evacuazioni. "Bisogna intervenire al più presto con manutenzione del territorio,– afferma il consigliere regionale Giovanni De Paoli, Presidente IV Commissione Territorio e Ambiente e Consigliere regionale – al fine di evitare effetti più gravi in luoghi già provati e saturi a causa delle precipitazioni eccezionali. Ho potuto verificare personalmente la grave situazione che interessa la Val di Vara, dove nell’ultimo evento risultano particolarmente colpiti i Comuni di Borghetto Vara e alcune frazioni di Varese Ligure, e ascoltato i racconti dei sindaci nell’incontro che si è tenuto lunedi a Borghetto con il prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi, il presidente della Regione Giovanni Toti e l’ assessore Giampedrone".