Cinque Terre - Val di Vara - Stamani il consigliere regionale e presidente di Liguria Popolare Andrea Costa ha visitato i comuni di Carro e Follo insieme a sindaci e amministratori. “È stata l’occasione per prendere visione di quanto accaduto e capire quali sono le esigenze e le necessità del territorio – spiega Costa – . A Carro siamo stati in zone diverse insieme al sindaco Antonio Solari; in particolare abbiamo effettuato una visita a una frana che impediva l’accesso a località Pavareto e ho constatato che è stata già rimossa e la viabilità ripristinata. Ora l’intervento deve andare avanti per consolidare la problematica”.



Nel comune di Follo il consigliere regionale Andrea Costa è stato accompagnato dal sindaco Rita Mazzi e dall’assessore ai lavori pubblici Corrado Vezzi: “Siamo stati in località Torenco dove una frana ha interessato la viabilità comunale – aggiunge Costa – i tecnici hanno effettuato le prime verifiche per capire l’entità dell’intervento per la messa in sicurezza”.



I sopralluoghi proseguiranno nei prossimi giorni: “Farò sopralluoghi in tutti i comuni per valutare i danni del maltempo e capire come trovare risposte concrete – dice – tutta la nostra regione è stata ferita dalle costanti piogge dell’ultimo periodo, è doveroso quindi testimoniare la nostra vicinanza alle zone colpite e al tempo stesso risolvere le criticità. Il mio impegno sarà quello di farmi carico della questione”.