Daniela Menini ufficialmente in consiglio regionale al posto di Giampedrone

Cinque Terre - Val di Vara - Daniela Menini è ufficialmente eletta in consiglio regionale al posto del dimissionario Giacomo Giampedrone, che ha rinunciato al seggio in quanto nominato assessore dal presidente Giovanni Toti. E' quanto deliberato nel corso della seduta odierna di consiglio regionale, durante la quale sono state comunicate anche le dimissioni degli assessori Piana, Scajola, Berrino e Cavo e il subentro di Mabel Riolfo, Chiara Cerri, Veronica Russo e Giovanni Boitano.

Le surroghe sono state approvate con 19 voti a favore e 12 contrari, ovvero quelli dell'opposizione che ha stigmatizzato le dimissioni e i subentri, che rappresenteranno per la Regione un costo superiore di 4 milioni di euro in cinque anni.



Daniele Mennini è nata nel 1960, ha conseguito il diploma di maturità in Ragioneria presso l’istituto Fossati della Spezia. Dal 1984 al 2009 è stata responsabile del Centro di Assistenza Agricola (CAA) di Coldiretti della Spezia per la Val di Vara, occupandosi di consulenza nei settori dell’agricoltura e del terziario. Dal 2009 al 2013 ha ricoperto lo stesso incarico, a livello regionale, per conto della Federazione Agricola, Alimentare, Ambientale, Industriale Italiana (FAI) Cisl Liguria. Dall’aprile 2013 fino al novembre 2019 è stata responsabile e presidente regionale dell’Unione Generale Coltivatori (UGC) Cisl Liguria. Fra gli altri incarichi, dal 2019 è anche presidente regionale di Terra Viva Liguria-Cisl (ruolo che lascia con l’ingresso in Consiglio regionale), dal 2017 è presidente regionale di AGRILIGURIA. Già componente del Consiglio nazionale, regionale e provinciale della Cisl.

Dal 1990 al 1995 è stata assessore in Comunità montana Alta Val di Vara e consigliere in Comune di Zignago.



E’ stata formalizzata la composizione degli otto Gruppi del Consiglio regionale.

Cambiamo con Toti presidente, Lega Liguria-Salvini, Fratelli d’Italia, Forza Italia-Liguria Popolare fanno parte della maggioranza

Partito Democratico-Articolo Uno, Linea Condivisa, Lista Ferruccio Sansa Presidente e Movimento 5Stelle costituiscono l’opposizione.

I monogruppi sono due: Forza Italia-Liguria Popolare e Linea Condivisa.

Ogni Gruppo ha comunicato alla Presidenza dell’Assemblea il nome del presidente, il Movimento 5 Stelle ha scelto la rotazione semestrale dell’incarico.





CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE

Presidente Angelo Vaccarezza

Vicepresidente: Stefano Anzalone

Altri componenti: Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Lilli Lauro, Daniela Menini, Giovanni Toti.



FORZA ITALIA-LIGURIA POPOLARE

Presidente: Claudio Muzio



FRATELLI D’ITALIA

Presidente: Stefano Balleari

Vicepresidente: Sauro Manucci

Altri componenti: Veronica Russo





LEGA LIGURIA-SALVINI

Presidente: Stefano Mai

Altri componenti: Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Gianmarco Medusei, Alessio Piana, Mabel Riolfo



LINEA CONDIVISA

Presidente: Gianni Battista Pastorino



LISTA FERRUCCIO SANSA PRESIDENTE

Presidente: Ferruccio Sansa

Altri componenti: Selena Càndia, Roberto Centi.



MOVIMENTO 5 STELLE

Presidente: Fabio Tosi (incarico a rotazione: il primo turno scadrà il 27 aprile 2021):

Altri componenti: Paolo Ugolini.



PARTITO DEMOCRATICO-ARTICOLO UNO

Presidente: Luca Garibaldi

Altri componenti: Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna.