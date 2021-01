Dal Pd: "Impossibile spostarsi nella piana di Ceparana, grazie Giampedrone e Peracchini"

Cinque Terre - Val di Vara - “Oggi dalle ore 10 alle 24 allerta arancione quindi strada della Ripa chiusa e quasi sicuramente chiusa anche domani,dopo vedremo. Questo perché' quando si e' realizzato il by-pass provvisorio non lo si e' voluto rialzare di almeno 2 m. dal piano campagna del fiume ( sarebbe bastata una settimana in piu' di lavoro ) per renderlo indipendente dal livello del Magra”. E’ quanto si legge in una nota dei circoli del Partito democratico di Bolano-Ceparana che proseguono: “Dopo lavori eseguiti per oltre 4 milioni. sul versante , ora la strada della Ripa verrà chiusa ad ogni allerta arancione sul bacino idrografico ( fiume Magra ), indipendentemente dalla reale pioggia precipitata a terra e registrata dai pluviometri ubicati sulla scarpata, quindi anche se dovesse piovere poco ; un vero capolavoro. Considerato che lunedì prossimo riapriranno anche le scuole superiori con la previsione di un notevole aumento del traffico,ci ritroveremo nei prossimi giorni con code chilometriche e intasamenti vari mettendo in ginocchio la viabilità di mezza provincia. In particolare sarà quasi impossibile spostarsi dalla piana di Ceparana (Bolano, Albiano , Montedivalli , Calice, Follo ,Vezzano) sia verso la città della Spezia che in direzione della Valdimagra per studio per lavoro e soprattutto per eventuali emergenze sanitarie”.



(foto: repertorio)