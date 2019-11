Dai consigli della Val di Vara: "Quante vite a rischio senza ospedale?"

Cinque Terre - Val di Vara - Le minoranze consiliari i Riccó Del Golfo, Beverino e Borghetto lanciano il grido d'allarme per la sanità spezzina, proponendo l'idea di un commissario per velocizzare i tempi. Le tre opposizioni della bassa valle del Vara hanno presentato analoghe interrogazioni consiliari rivolte ai rispettivi sindaci per sgombrare il campo sulla sanità locale, in particolare sulla massima grana del nuovo ospedale civile della Spezia. "Se la ricostruzione del Ponte Morandi, oltre a rappresentare il segno di un nuovo inizio - scrivono i consiglieri -, è fondamentale per la viabilità e l'economia, allo stesso tempo riteniamo che l'ospedale sia necessario per garantire la salute di tutti i cittadini. Se nel crollo del Morandi hanno perso la vita numerose persone, la non costruzione dell'ospedale quante vite potrebbe mettere a rischio? Chiediamo quindi urgentemente che i Consigli si esprimano al più presto su una questione fondamentale per la salute pubblica. Cosa è emerso dalla conferenza dei Sindaci? Quali sono le modalità transitorie con cui si intende gestire la già drammatica situazione sanitaria locale? Considerato che i malati non hanno colore politico, ci auguriamo che tutte le forze politiche lavorino in sinergia per risolvere quanto prima la situazione".

I firmatari: Giacomo Cappiello, Nicola Brizzi, Fabio Resico, Carlo Mazza (Riccò); Francesco Pietrobono, Francesco Gianardi, Stefano Lambrosa (Beverino); Andrea Licari, Giovanna Ivani (Borghetto).