Da Lerici a Rocchetta, prosegue il tour nei comuni della deputata Gagliardi

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue senza sosta il tour dei comuni della provincia di Manuela Gagliardi, deputata spezzina eletta nel collegio uninominale locale, in quello che ormai è diventato un appuntamento fisso di tutti i fine settimana. Ieri ha incontrato l’amministrazione comunale di Lerici, quindi Moneglia e Rocchetta Vara.

“Il lato più bello della politica è il confronto, l’ascolto dei problemi quotidiani di cui gli amministratori locali sono i testimoni più importanti. I temi dei cittadini non hanno colore, la politica virtuosa è il confronto sulle soluzioni: ma non possiamo che partire dall’ascolto ed è per questo che contino ogni fine settimana questo bellissimo tour. I temi di Lerici Moneglia, Rocchetta e di ogni altro comune della nostra bellissima provincia sono un vero spaccato d’Italia e meritano risposte e attenzione da Roma.

L’amministrazione di Lerici ha sottolineato le difficoltà quotidiane dei sindaci per una burocrazia elefantiaca, complessa, nemica dei comuni e non alleata: un tema purtroppo costante e mai risolto dalla politica. Lavorerò in questa direzione, ben conscia da amministratore locale della verità di questo tema. Moneglia guarda alla digitalizzazione delle infrastrutture: è essenziale che il governo investa per permettere a chi deve passare tempo nelle gallerie per andare a casa o a vivere il mare di Moneglia o dei piccoli comuni, di vivere più efficacemente questo tempo. Rocchetta chiede a gran voce il ripristino della strada che la collega a Mulazzo: la Regione Liguria ha fatto la sua parte dopo l’alluvione del 2011, ora tocca alla Toscana e cercherò di aprire un’interlocuzione con loro e con i deputati toscani, così come per il ponte di ponte di Ramello. Porterò tutti questi temi a Roma, consapevole ancor più oggi che le ricette proposte dalla maggioranza di centrodestra nel paese sono le stesse richieste ogni giorno dai nostri amministratori locali”



Nelle prossime settimane, sempre durante il fine settimana, sono già stati calendarizzati incontri con le amministrazioni di Vernazza, Zignago, Brugnato e Sarzana. “A questi si aggiungeranno altri - ha chiuso Manuela Gagliardi - con l’auspicio di proseguire con questo ciclo di incontri e con molti altri.”