Da Beverino parte la corsa del centrodestra verso le regionali

Cinque Terre - Val di Vara - Le candidature, le alleanze, i nomi, i programmi e le strategie in seno al centrodestra che si avvia alle elezioni regionali della primavera 2020. Se ne parla con tutte le diverse anime della coalizione durante la festa regionale di Liguria Popolare, che si tiene a Beverino il 6 e 7 settembre, nel centro polifunzionale Si tratta del primo incontro, in ambito pubblico, tra le forze che compongono il centrodestra, dopo la crisi di governo e la nascita di nuove alleanze e di nuovi soggetti politici. E’ la prima opportunità per delineare la corsa verso le regionali. “Si tratta di un’occasione molto importante: è necessario il confronto per verificare il lavoro svolto e nel contempo programmare il percorso futuro. E abbiamo l’opportunità di farlo direttamente davanti ai cittadini, come è giusto che sia, se vogliamo dissipare la diffidenza verso la politica e le istituzioni”, evidenzia Andrea Costa, presidente di Liguria popolare, il movimento civico che siede in Consiglio regionale e di cui è capogruppo Gabriele Pisani.



Si entra subito nel vivo venerdì 6 settembre alle 21, con il tavolo sull’argomento “Centrodestra verso le regionali 2020”. Dopo l’introduzione di Andrea Costa, a rispondere alle domande del giornalista Filippo Paganini, presidente dell’ordine dei giornalisti della Liguria, saranno il presidente della Regione Giovanni Toti, il parlamentare e segretario regionale della Lega Nord Edoardo Rixi, il presidente di Noi con l’Italia alla Camera dei Deputati Maurizio Lupi, l’assessore regionale al Turismo e membro dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia Gianni Berrino e il consigliere regionale

di Forza Italia Claudio Muzio. Sabato 7 settembre alle 18 incontro sul tema “Parchi, quale futuro?” con la partecipazione, oltre al consigliere Costa, dell’assessore regionale all’Agricoltura e ai Parchi della Regione Liguria Stefano Mai, del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e del sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri. Alla giornalista Laura Ivani il compito di incalzare gli ospiti per delineare la proposta del centrodestra in materia di parchi ed aree protette.



A seguire, alle 21, invece, si parlerà di “Ambiente e territorio” con l’assessore alla Protezione civile e difesa del suolo della Regione Liguria Giacomo Giampedrone, il sindaco di Riccò del Golfo Loris Figoli, il sindaco di Pignone Ivano Barcellone e il docente di emergenza e protezione civile dell’Università di Pisa Emilio Ardovino. Si tratta di un tema di grande rilevanza, considerato che la Liguria deve fare i conti con la fragilità del suo territorio. Ed è questo, senza dubbio, uno dei temi sui quali si combatterà la campagna elettorale. Anche su questi temi toccherà alla giornalista Ivani il compito di moderare la discussione. La festa sarà non soltanto luogo di dibattiti, ma anche un’occasione di incontro per i simpatizzanti di Liguria Popolare, che ha suoi esponenti in moltissime amministrazioni comunali, da Levante a Ponente. Tant’è che si attendono arrivi da tutta la Liguria. E, ovviamente, come accade in ogni festa, saranno allestiti banchi gastronomici e ci sarà la possibilità di gustare una ricca cena. E non manca la musica dal vivo, per concludere

entrambe le serate.