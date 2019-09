Da Beverino a Savona, la due giorni di Liguria Popolare

Cinque Terre - Val di Vara - La prima festa regionale di Liguria Popolare aprirà i battenti domani, venerdì 6 settembre. Un momento di incontro e confronto, fortemente voluto da Andrea Costa, presidente e consigliere regionale, e Gabriele Pisani, capogruppo dello schieramento consiliare. Un incontro per coinvolgere non soltanto i simpatizzanti, ma aperto a tutti coloro che desiderano semplicemente saperne qualcosa di più sull’attività amministrativa e politica. E, ovviamente, la festa lascerà il giusto spazio ai momenti conviviali con amatriciana ed asado a "guarnire" l'offerta. E dopo i dibattiti e la cena, sarà la volta della musica dal vivo.



La festa regionale è uno dei molti appuntamenti che Liguria Popolare ha in programma nei prossimi mesi, come il convegno che si terrà a Savona a fine settembre ma un po' tutta la regione sarà coinvolta, cammin facendo. Un viaggio che parte da Beverino, laddove Andrea Costa ha iniziato la sua lunga gavetta in campo amministrativo e politico. Da consigliere comunale d’opposizione, Costa è stato più volte confermato sindaco prima del salto in Regione Liguria. Chiaro che ora l'asticella delle aspettative si alza visto che Liguria Popolare è già presente con suoi esponenti in numerosissimi centri, anche in quelli più piccoli. “La lunga gavetta, sempre in contatto costante e diretto con i cittadini, mi aiuta e mi rafforza nel mio impegno quotidiano che riguarda l’intera Liguria”, ribadisce il consigliere regionale. “Durante questa festa, oltre che stimolare il dibattito sulle elezioni regionali, vogliamo fare il punto sulla nostra esperienza civica che sta crescendo sempre di più, diventando un punto di riferimento per tante sensibilità politiche diverse, accomunate dal desiderio di fare qualcosa di concreto per il nostro territorio regionale”, spiegano all’unisono Costa e Pisani. Liguria Popolare è una realtà che conta oltre 100 amministratori. Ha già partecipato alle competizioni elettorali con liste autonome, ha dato il suo contributo a liste civiche ed è presente con i suoi esponenti in tre consigli provinciali: Genova, Savona e La Spezia.