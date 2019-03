Cozzani: "Bianchi darà slancio al Parco"

Cinque Terre - Val di Vara - "La scelta di affidare a Donatella Bianchi la guida del Parco Nazionale delle Cinque Terre è un’ottima notizia per tutto il nostro territorio", così il Presidente della Provincia della Spezia Giorgio Cozzani all’indomani della nomina del nuovo Presidente del Parco. "Il Parco condivide insieme alla Provincia l’esperienza del GAL per la gestione ottimale dei Fondi comunitari: le indubbie competenze di Donatella Bianchi e l’entusiasmo che infonderà alla guida del Parco sapranno imprimere ulteriore slancio alle attività di progettazione e di indirizzo del GAL per lo sviluppo non solo dell’area delle Cinque Terre ma, sicuramente, anche delle nostre vallate. Nel ribadire la soddisfazione della mia amministrazione per questa nomina, confido di incontrare quanto prima Donatella Bianchi e poter programmare insieme al Parco delle Cinque Terre le prossime tappe nella gestione delle attività del GAL, particolarmente per quanto attiene la sentieristica che intercetta Riviera e Val di Vara: un progetto in fase molto avanzata che dovremo portare a compimento con la massima speditezza" - conclude il Presidente Cozzani.