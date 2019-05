Costa sull'elezione di Mazzi: "Soddisfazione per un risultato elettorale importante”

Cinque Terre - Val di Vara - “Soddisfazione e orgoglio per la vittoria di Rita Mazzi in qualità di sindaco nel Comune di Follo sono lieto che l’amica Rita abbia dato la sua disponibilità a far nascere e guidare questa nuova esperienza sul territorio di Follo. La lista civica sostenuta convintamente con da subito da “Liguria Popolare” e che l’ha sostenuta nella vittoria è una grande squadra formata da componenti di elevate capacità: il nostro impegno è quello di portare un contributo concreto all’interno di una visione civica volta a realizzare il bene comune e a sostenere gli interessi dei cittadini". - E' molto soddisfatto il consigliere regionale e presidente di “Liguria Popolare” Andrea Costa: "Vedere oggi Rita come sindaco rappresenta un motivo di gioia perché saprà rappresentare in modo eccellente il mandato che gli è stato conferito dai cittadini a favore del loro bene comune. Sono certo che si dedicherà con impegno e alacrità nel suo nuovo incarico come windaco di tutti i cittadini a disposizione dell’intera collettività. La sua capacità e competenza nel cercare di risolvere i problemi dei cittadini rappresenterà un importante contributo di crescita e condivisione di un sentire comune”.