Costa in Val di Vara, visita al Vallebio Festival

Cinque Terre - Val di Vara - Si è aperto questa mattina a Varese Ligure il Vallebio Festival, evento voluto dal Biodistretto della Val Di Vara che coinvolge anche i comuni di Maissana, Carro, Carrodano, Zignago, Sesta Godano e Rocchetta Vara. “La manifestazione ha l’obiettivo di presentare il modello biologico di produzione e consumo, la filiera corta e la gestione sostenibile delle risorse e di far conoscere la sua realtà che oltre all'agricoltura e l’allevamento è fatta di turismo e artigianato – afferma il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa – un appuntamento fondamentale per far conoscere le peculiarità della Val di Vara, recentemente ho presentato insieme ai miei colleghi di Liguria Popolare una proposta di legge regionale proprio per pianificare pianificare interventi per favorire lo sviluppo delle aree interne”.



“L’obiettivo della proposta di legge, che mi impegno a portare a compimento nella prossima legislatura, è quella di promuove interventi volti a dare nuova linfa vitale ai piccoli Comuni dell’entroterra ligure, per rivitalizzarne l’economia e così valorizzarne lo sviluppo economico, sociale, ambientale – conclude il leader dei popolari Andrea Costa - dobbiamo incoraggiare il ritorno o la nuova permanenza nei piccoli comuni attraverso misure di incentivazione della residenza con l’istituzione del reddito di residenza attiva, per tutti quei giovani che vogliono trasferirsi lì e iniziare una nuova attività”.