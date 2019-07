Costa e Ponzanelli al ponte di Rocchetta: "I cittadini hanno sopportato per tanto tempo”

Cinque Terre - Val di Vara - Oggi si è svolto il sopralluogo con il Consigliere Regionale Presidente di “Liguria Popolare” Andrea Costa e il Capogruppo in Provincia e Presidente della Commissione viabilità Francesco Ponzanelli sul ponte di Rocchetta di Vara sulla strada provinciale numero 7.



“Il ponte di Rocchetta di Vara è stato realizzato in poco meno di otto mesi seguendo la nuova progettazione e i criteri di sicurezza sismica e statica previsti dalla normativa di legge oltre che attenendosi agli standard di adeguatezza morfologica del territorio”– fa sapere il Capoguppo Provinciale di “La Spezia Popolare” Francesco Ponzanelli – “Il ponte era crollato in seguito all’evento di inondazione alluvionale verificatosi nel 2011 e, grazie all’intervento attivo della Regione a guida centro destra, dopo anni di immobilismo si è riusciti a colmare il gap degli anni precedenti, mentre ora siamo riusciti a realizzare il progetto di costruzione in tempi rapidi. Il ponte verrà inaugurato il prossimo 10 luglio alla presenza di tutte le autorità e del Presidente della Regione Giovanni Toti e dell’assessore Giacomo Raul Giampedrone.



“Liguria Popolare” ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa importante e fondamentale struttura, la Regione Liguria, in particolare l'Assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, e la Provincia che hanno contribuito in modo fattivo alla costruzione del ponte e a tutte le persone che hanno lavorato in modo assiduo e alacre a questa opera d’avanguardia per le tempistiche di esecuzione e i materiali utilizzati”.