Costa da Brugnato: "Val di Vara splendida, merita strade migliori, fiumi puliti e servizi"

Cinque Terre - Val di Vara - "Sono tra la mia gente, nella mia terra: la Val di Vara. Dove sono nato, dove è cominciata la mia avventura politica. È qui che ho mosso i primi passi come amministratore pubblico, prima come consigliere della Comunità montana e consigliere comunale di opposizione a Beverino, poi come sindaco". Un Andrea Costa non privo di emozione quello che stasera alle 18.00 ha incontrato i cittadini nella sala convegno di Brugnato. Il consigliere regionale, candidato alla Camera alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia-Genova), ha raggiunto la Val di Vara dopo una giornata di incontri in provincia di Genova. "Questa valle, che amo profondamente, è una terra particolare, con i suoi problemi e le sue peculiarità. Ha bisogno di sensibilità e attenzione. Attenzione alla vocazione agricola del territorio, ma anche a quella turistica. Occorre tutelare questa terra non facile - ma splendida - che merita strade migliori, fiumi puliti e servizi all'altezza", ha concluso Costa, che si è poi diretto a Calice al Cornoviglio per un altro incontro con i cittadini.