Costa: "Varese Ligure comune green anche senza il Parco farlocco"

Cinque Terre - Val di Vara - “Varese Ligure più green anche se fuori dal Parco di Montemarcello Magra Vara”. Il consigliere regionale Andrea Costa, già promotore della proposta di abolizione dell'ente, riaccende così il dibattito sottolineando gli ottimi risultati ottenuti dal Comune della Val di Vara sulle tematiche ambientali.

“Il comune più green della provincia – afferma Costa - quello che fin dai tempi del sindaco Maurizio Caranza si è distinto per le politiche ambientali più avanzate, traguarda ancora una volta il futuro grazie alle scelte del sindaco Gian Carlo Lucchetti e al lavoro di tutta la sua amministrazione, non ultimi i tecnici e dipendenti del comune di Varese Ligure. È proprio vero – aggiunge - che per tutelare seriamente l’ambiente non basta e non serve essere “iscritti” al Parco di Montemarcello-Magra. Si può fare eccellente politica ambientale, per giunta senza cementificare, anche senza il cappello, i lacci e le formalità del parco farlocco. L’ambiente – conclude Costa - come dimostrano bene a Varese Ligure, si difende e si afferma ogni giorno. Una lezione per tutti noi e un bell’esempio di buona politica, quella che sa guardare avanti”.