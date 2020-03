Costa: "Pieno sostegno all'amministrazione di Brugnato"

Cinque Terre - Val di Vara - Liguria Popolare, con il suo presidente, il consigliere regionale Andrea Costa, ribadisce piena solidarietà e supporto all’amministrazione comunale di Brugnato e al sindaco Corrado Fabiani.

“Stupisce che in un momento difficile per l’intero Paese ci sia chi decide di gettare benzina sul fuoco invece di moderare i toni – dice il consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa - il sindaco Corrado Fabiani e la sua amministrazione hanno lavorato bene in questi anni e credo che la vicenda del Sacro Cuore sia stata ampiamente chiarita”.



“In questo momento è più che mai necessario far fronte comune per cercare di uscire da una situazione di grande emergenza sanitaria, economica e sociale – ribadisce il leader dei popolari Andrea Costa – sosteniamo l’amministrazione di Brugnato e il suo sindaco che hanno dimostrato che il bene della collettività e dei cittadini deve venire prima di tutto. Il sindaco ha infatti chiarito la situazione del Rsa “Sacro Cuore di Brugnato” e la giunta ha ritirato le dimissioni, un gesto di buon senso e di buona amministrazione”.



“Da parte di Liguria Popolare esprimo il pieno supporto all’amministrazione di Brugnato e al sindaco Corrado Fabiani, che lavorano senza sosta per far fronte al periodo difficile che stiamo vivendo - sottolinea Costa, che poi conclude -. Pieno sostegno infine e auguri di buon lavoro alla vicesindaco Paola Brosini che da tempo ha deciso di aderire a Liguria popolare insieme ad altri amministratori di Brugnato”.