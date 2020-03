Coronavirus al Sacro Cuore, ricucito lo strappo nella giunta di Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Crisi di giunta rientrata a Brugnato dove lunedì si erano dimessi gli assessori Brosini e Venturini, in protesta con il sindaco accusato di aver omesso delle informazioni relative alla situazione coronavirus nella struttura sociosanitaria Sacro Cuore.



“Nella concitazione che accompagna la criticità di questi giorni di pandemia, anche le relazioni personali risentono di tale clima” spiegano i due assessori in una nota congiunta con il sindaco - chi poi ha responsabilità civili e sociali vive a fior di pelle il dramma che ogni persona porta in cuore, perché da lui si attende una risposta, vive in un clima di allerta ed è sensibile ad ogni informazione che possa arricchire la conoscenza della situazione che si sta evolvendo a macchia di leopardo: informazione che serve a tranquillizzare la popolazione, indispensabile per chi ha responsabilità sociali”.

“A volte però - proseguono - succede che si possono creare situazioni frenetiche e incresciose per cui è facile interpretare certi comportamenti come non lineari e quindi incomprensibili. Desideriamo fare chiarezza perché siamo tutti sulla stessa barca. Sembrava che il Sindaco non avesse colto questa esigenza di chiarezza, ed ecco la provocazione: le dimissioni. Il Sindaco prende atto di questa sensibilità. Mille sono i modi per rispondere a questa richiesta, ma soprattutto l’impegno futuro che anche una mosca che vola possa essere motivo di comunicazione. Il tempo che stiamo vivendo pretende di ricompattare le forze perché grande è la responsabilità che ci attende ora e nel post coronavirus”.