Corniglia e Vernazza uniti: "Cosap, si corre il rischio di danneggiare vivibillità e operatori"

Cinque Terre - Val di Vara - Lo scorso 24 agosto si è svolto il consiglio comunale di Vernazza che ha visto accogliere le dimissioni del consigliere di maggioranza Andrea Resasco, che dopo soli tre mesi dall'elezione ha lasciato il posto al primo dei non eletti: Luca Leonardini.



"La discussione sulle linee di mandato - affermano i consiglieri di Corniglia e Vernazza uniti nel loro resoconto di quanto accaduto - ha visto accogliere la quasi totalità dei nostri emendamenti: rafforzare la collaborazione con Riomaggiore e Monterosso, semplificare le procedure amministrative a favore dei cittadini e degli operatori del nostro territorio, accrescere la consapevolezza ambientale, aumentare la partecipazione nelle scelte e una procedura di trasparenza per il piano urbanistico comunale e per la pianificazione territoriale in genere (Piano delle antenne, Piano del Parco)".



L'intesa tra maggioranza e opposizione, però, non è andata oltre: "Non è stato accolto, invece, il nostro emendamento che chiedeva impegni certi per il canale scolmatore e per le fognature, un obiettivo che probabilmente l’amministrazione non ritiene utile perseguire.

Sul regolamento Cosap (Canone di occupazione suolo pubblico) l’amministrazione ha dichiarato di voler valutare caso per caso le singole domande di concessione, riservandosi di accoglierle a seconda delle condizioni di contesto.

Su questo punto, abbiamo proposto di aprire un percorso di studio e di partecipazione, perché siamo convinti che un piano di massima occupabilità consentirebbe di pianificare e costruire obiettivi (ad esempio, la vivibilità nella zona di Fontanavecchia). Le modifiche proposte dalla maggioranza, diversamente, aprono in maniera generalizzata e potrebbero portare a una diminuzione degli spazi fruibili dalla comunità e a una possibile conflittualità tra operatori della somministrazione.

Decorsi i termini dalla pubblicazione, il regolamento Cosap sarà attuativo e potrebbe aprirsi la cosiddetta "guerra dei tavolini". Abbiamo tentato di convincere sindaco e consiglieri della maggioranza che con il "nuovo regolamento" si potrebbe correre un rischio concreto di non riuscire più a pianificare l’occupazione pubblica e di danneggiare vivibilità e operatori storici.

La scelta è stata un'altra. Il nostro voto contrario era un atto dovuto, ci rammarichiamo solo di non aver potuto dare un contributo propositivo. La responsabilità, in caso di contenziosi, sarà a questo punto attribuibile alla sola maggioranza", concludono da Corniglia e Vernazza uniti.