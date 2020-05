Consiglio comunale di Levanto, sarà una seduta a porte chiuse

Cinque Terre - Val di Vara - Seduta del consiglio comunale a porte chiuse e nel rispetto delle norme a protezione dal rischio di contagio del virus Covid-19 quella in programma martedì 5 maggio nell’aula consiliare del palazzo municipale di piazza Cavour. Durante la riunione, l’assemblea affronterà il seguente ordine del giorno: il riconoscimento di un debito fuori bilancio a seguito di un’ordinanza esecutiva pronunciata dal giudice del lavoro del tribunale della Spezia; l’approvazione di uno schema di transazione per la definizione in via stragiudiziale delle vertenze giudiziarie conseguenti all’esproprio di aree relative alla realizzazione del nuovo mercato coperto e del collegamento stradale tra via Martiri della libertà e corso Roma; la ratifica di due variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 adottate in via d’urgenza dalla giunta; la sospensione dall’applicazione, per l’anno 2020, di due commi del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubblici; l’individuazione degli ambiti esclusi dall’applicazione della legge regionale del dicembre 2019 che disciplina il riutilizzo di locali accessori e locali di pertinenza di fabbricati e immobili non utilizzati; alcune modifiche al Regolamento per l’utilizzo degli spazi pubblici e per la riqualificazione del paesaggio urbano”.