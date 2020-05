Confermato l'anno scolastico per l'Itet di Varese Ligure

Cinque Terre - Val di Vara - “Si sta avviando verso una conclusione positiva la vicenda relativa al rischio chiusura del primo biennio dell’Istituto tecnico economico Fossati da Passano sito nel comune di Varese Ligure, siamo molto soddisfatti di aver salvato un importante presidio scolastico sul territorio e ringraziamo il dirigente regionale Peccenini e il dirigente Manfredini per la totale collaborazione e la sensibilità dimostrata nella gestione della vicenda”. E’ quanto scrivono in una nota il capogruppo della Lega in consiglio provinciale Alessandro Rosson e la consigliera con delega alla pubblica istruzione Patrizia Saccone. Stando a quanto si apprende sarebbe arrivata la conferma dell’autorizzazione per il funzionamento del primo biennio dell’Itet di Varese Ligure per l’anno 2020/2021. I consiglieri provinciali che hanno lavorato con la senatrice Pucciarelli e l’assessore del Comune di Varese: “Da subito avevamo posto un deciso diniego all’ipotesi della chiusura dell’istituto che da 60 anni forma molti ragazzi della Val di Vara ed è un punto di riferimento importante per le famiglie del territorio; l’intenso lavoro degli esponenti leghisti insieme con gli uffici scolastici regionali e della Provincia della Spezia ha portato a questo importante risultato”.