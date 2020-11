Cittadini in Comune: "Sindaco faccia chiarezza sul plesso scolastico di Piana Battolla"

Cinque Terre - Val di Vara - "Nell'incontro informale avuto col sindaco Sabato 31 Ottobre eravamo stati tranquillizzati su una situazione apparentemente sotto controllo. Con una classe del plesso scolastico di Piana Battolla in quarantena precauzionale. Certamente concordi nel non diffondere una sensazione di panico ingiustificato ci siamo sentiti di consigliare la trasparenza. Per noi questo è un valore fondamentale crediamo che la fiducia sia un sentimento che va coltivato e ricambiato e lo si può fare solo condividendo ogni notizia nel rispetto della Privacy dei cittadini". E' quanto scrive il gruppo consiliare di Cittadini in Comune Follo che rivolgendosi al sindaco Mazzi prosegue: "A distanza di poche ore la situazione però era cambiata, non più una Classe ma ben quattro del medesimo plesso venivano poste in Didattica Digitale Integrata, costringendo la Sindaco ad intervenire, con l'ordinanza N° 23 del 1°Novembre che chiude il plesso fino al 4 Novembre e ne dispone la sanificazione e l'igienizzazione.

A questo punto non siamo più in grado di capire se queste misure risultano solo precauzionali o sono dettate da una presenza di rischio di esposizione al contagio ben più grave. Nel caso in cui si fosse riscontrata una circolazione del virus superiore alla norma tra i ragazzi frequentanti tale plesso ci chiediamo se queste misure possano essere sufficienti ad impedire al virus di circolare ancor più velocemente dato che se i ragazzi non sono in classe potrebbero essere comunque veicoli di trasmissione per tutto il paese.

Per questo motivo, come già esposto verbalmente, invitiamo la Sindaco, in veste di autorità sanitaria ai sensi dell'art. 36 del dlgs 18 Agosto n°267, ad agire presso ASL affinché, si proceda ad un sondaggio capillare dei frequentatori del plesso in oggetto, prendendo accordi anche con laboratori privati se necessario per la campionatura tramite Tamponi".