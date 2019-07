Cittadini in Comune: "Disagi a Follo per il cambiamento del programma di ritiro dei rifiuti"

Cinque Terre - Val di Vara - "A partire dal 1° di luglio, il programma del ritiro porta a porta dei rifiuti è stato cambiato senza una comunicazione accessibile a tutti i cittadini. Questo ha fatto sì che venissero esposti centinaia di mastelli che non sono stati ritirati. In molti non hanno apprezzato il cambiamento, anche perché, l'attivazione dell'isola ecologica, che è senz'altro un fatto positivo, difficilmente sarà fruibile da tutti; persone anziane che hanno difficoltà di movimento o non sono auto munite, così come lavoratori che non si possono permettere di prendere ore di permesso dal lavoro per conferire la propria spazzatura". Lo affermano i consiglieri del gruppo Cittadini in Comune, all'opposizione in consiglio comunale a Follo.



"Certamente faremo la nostra parte per facilitare il cambiamento informando chi non ancora è stato messo a conoscenza del nuovo programma, ma vogliamo sollecitare l'amministrazione a comunicare adeguatamente a tutti i cittadini e non solo quelli attivi sui social, il nuovo calendario dei conferimenti e gli orari dell'isola ecologica. Vogliamo inoltre invitare ad una più attenta analisi su come vengono prese certe decisioni: noi ci mettiamo a disposizione per concordare con la maggioranza un modo più efficace di comunicazione che rechi il minor disagio possibile ai nostri compaesani. Rimaniamo in attesa degli sviluppi sperando che non si debba tradurre il tutto in un aumento delle tariffe a carico dei contribuenti, sottolineando che nel programma di questa amministrazione erano presenti la riduzione della Tari per le piccole e medie imprese e l'esenzione per il primo anno di apertura di una nuova attività", concludono i consiglieri di minoranza.