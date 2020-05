Cinque Terre e Val di Vara, Berrino su Skype con le attività turistiche e ricettive

Cinque Terre - Val di Vara - Bonus assunzioni, Cassa integrazione e piano riaperture. Questi e molti altri gli argomenti trattati durante la videoconferenza, promossa da Fratelli d’ Italia Val di Vara e 5Terre, con il settore turistico-ricettivo della provincia. In collegamento Skype con l’Assessore al Turismo di Regione Liguria Gianni Berrino, i rappresentanti di Confcommercio e Federalberghi La Spezia, insieme ad una quarantina di attività turistiche/ricettive, hanno potuto fare domande e dialogare per dirimere dubbi e perplessità entrando nel merito della specificità dei provvedimenti e ponendo questioni che riguardano anche le modalità di riapertura nella ormai nota fase 2.

"Non ho voluto interferire nel dialogo tra l’Assessore, che ringrazio personalmente, e gli operatori perché ritengo che la politica in questo momento debba prima di tutto ascoltare e cogliere quelli che sono i suggerimenti e le preoccupazioni di tutti gli operatori economici della nostra Provincia. Stiamo pianificando incontri con tutti i settori produttivi per porre in essere tutte quelle iniziative necessarie a sostenere l’ economia locale. Ritengo prezioso il contributo di Daniele Picetti perché rappresenta l’uomo di campo che conosce bene la realtà e le problematiche di quest’area. Ribadendo che i provvedimenti del governo centrale sono insufficienti, distribuiti senza ratio e con istruttorie burocratiche che di fatto ne impediscono l’accesso, Fratelli d’Italia è pronta a fare la sua parte sia a livello nazionale con le tante proposte di buon senso, sia a livello locale supportando, attraverso le istituzioni regionali, cittadini e imprese", dichiara Alberto Loi, coordinamento Val di Vara-Cinque Terre Fratelli d'Italia.