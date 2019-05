Cinque Terre e Riviera, ecco i nuovi consiglieri

Gli eletti a Vernazza, Monterosso, Bonassola, Framura e Deiva Marina.

Cinque Terre - Val di Vara - Il voto alle amministrative di domenica ha ridisegnato anche i consigli comunali costieri di Monterosso al Mare, Bonassola, Deiva, Framura e Vernazza. Per quanto riguarda la più grande delle “Cinque Terre”, il confermato sindaco Emanuele Moggia (Monterosso Bene Comune) avrà una maggioranza composta da sette elementi: Vincenzo Rollando (95 preferenze), Monica Betta (39), Giovanni Zanini (38), Pierluigi Chiassoni (34), Emanuele Raso (30), Enrico Magnani (29) e Michela De Simoni (26). I tre seggi dell'opposizione saranno invece occupati da altrettanti consiglieri della lista “Monterosso nel cuore”: il candidato sindaco Generoso Cardinale, Alessandro Raggi (42) e Daniele Betta (39) mentre non ne sono spettati infine alla terza lista in corsa “Monterosso Alternativa”.



Nella vicina Vernazza, dove il nuovo sindaco è Francesco Villa della lista “Insieme” l'opposizione sarà rappresentata solo dal candidato sconfitto Federico Barli, Ruggero Moggia (23 preferenze) e Mario Erminio (21). I sette consiglieri di maggioranza saranno invece: Emanuele Viacava (44), Franco Ivani (32), Carlotta Bello (29), Cesare Vernazzani (21), Andrea Resasco (16) e Matteo Cortese Galletti (14). Non avranno consiglieri né Vernazza nel cuore, né Vernazza Sostenibile.



Saranno ovviamente rappresentate in consiglio comunale invece le due liste che si sono sfidate a Deiva Marina dove Alessandra Avegno di “Deiva che vorrei” è stata eletta sindaco. La sua maggioranza sarà composta da: Valentina Viviani (89 preferenze), Giovanna Passano (63), Andrea Arbasetti (25), Angelo Debellis (19), Giulio Codara (9), Mirseda Reci (3), Sabrina Napoleone (2). L'opposizione di “Nuovi orizzonti” sarà composta dal candidato sindaco Giovanna Bertamino con Elda Scognamiglio (41) e Maurizio Zangrandi.



A Bonassola, con il riconfermato sindaco Giorgio Bernardin, entrano in consiglio comunale Federica Schiaffino (47 preferenze), Marco Lagaxio (34), Luigi Gavazzo (25), Mauro Ratto (22) Sandro Delucchi (21) Margherita Bianchi (17) e Francesco Rocca (14) per la maggioranza. L'opposizione sarà composta dal candidato sindaco Giampiero Raso, Roberta Colombo (32) e Simone Ameri (27).



Infine Framura dove la maggioranza dei votanti ha dato fiducia al nuovo sindaco Andrea Da Passano eleggendo in consiglio: Paolo Buonafede (38 preferenze), Manuel Arbasetti (35), Luisella Vattuone (26), Sonia Bennati (26), Luca Segatini (19), Andrea Zetti (18), Laura Colzani (13) per la maggioranza. L'opposizione sarà guidata dal candidato sindaco di “Framura nel cuore” Giovanni Ghiglielmone e dagli altri due eletti della lista Alessandro Rosson (23 preferenze) e Valentina Barbieri (16).