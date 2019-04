Chiusura Deiva-Carrodano, Paita: "Rixi si ricordi del Levante"

Cinque Terre - Val di Vara - "La chiusura di entrambe le careggiate di marcia dell'autostrada tra Deiva e Carrodano sta determinando conseguenze gravissime sul Bracco, in particolare per il transito di mezzi pesanti. Durante la notte si formano pericolose code di auto e autoarticolati incastrati nelle curve del Bracco. Possibile che la Regione non riesca neppure a garantire la gratuità dell’autostrada da SALT visti i disagi di questi giorni? E il governo che aveva promesso la voce grossa con i concessionari dov’è? Il vice ministro leghista Rixi si ricorda che anche gli abitanti del levante sono liguri? Ricordo a chi governa provincia, regione e governo che nella seconda metà di aprile c'è il periodo pasquale e in continuità i ponti del 25 aprile e del primo maggio. Da metà aprile la rete ligure deve essere normalmente percorribile, se si vuole evitare un danno gravissimo per l'economia dell'intera regione". Lo dichiara in una nota Raffaella Paita, deputata spezzina del Partito democratico.