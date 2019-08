Casati eletto presidente del consiglio comunale: "Ormai completi impegni primi cento giorni"

Cinque Terre - Val di Vara - Ieri il consiglio comunale di Follo ha eletto presidente del consiglio comunale Kristopher Casati, ex vice sindaco e attuale assessore all'Ambiente alla Spezia. L'esponente popolare è stato eletto con i voti della maggioranza di centrodestra, mentre l'opposizione di centrosinistra ha votato per il giovane consigliere Luca Vaccaro. Questi, al pari della consigliera di maggioranza Marina Ricco, è stato eletto con separata votazione vice presidente del consiglio comunale.



Casati ha salutato il nuovo e annunciato incarico con un intervento sui social network.

"Era Novembre 2018, quando, dopo la cena, un gruppo ristretto, cresciuto sempre di più, si incontrava la sera per cominciare a costruire un progetto di cambiamento per il Comune di Follo - ha scritto - In pochi, forse, ci credevano, ma ce l’abbiamo fatta. Cambiamo Follo Insieme vince le elezioni amministrative in una campagna elettorale impari. Un inizio non facile, un debito di 446 mila euro che non ha però fermato il nostro lavoro. Con le mie 407 preferenze ho messo da subito al servizio dell’amministrazione la mia esperienza e competenza. A due mesi e mezzo dal nostro insediamento, abbiamo realizzato quasi tutti i punti dei primi 100 giorni di governo: Attivazione dell’isola ecologica. Introduzione del Cantoniere di Frazione per un comune più pulito. Riduzione delle tariffe per le piccole/medie imprese presenti sul territorio. Esenzione dal pagamento della Tari per il primo anno per le attività che decidono di investire nel Comune di Follo. Sostituzione dei cestini stradali entro il 2019". Interventi in gran parte afferenti all'Ambiente, delega in mano alla sindaca Rita Mazzi e materia principe dell'impegno amministrativo di Casati.