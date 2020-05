Casabianca: "Il Pd ha finanziato l'opera al 90 per cento, il centrodestra ha perso 4 anni"

Cinque Terre - Val di Vara - "Il centrodestra con Peracchini e Giampedrone racconta le bugie e addirittura prova a prendersi meriti che certamente non hanno sulla bretella Ceparana - Santo Stefano, in realtà hanno letteralmente dilapidato 4 anni di tempo". Lo afferma l'ex assessore alla Viabilità della Provincia della Spezia, Giorgio Casabianca, membro della giunta guidata dall'esponente del Pd, Marino Fiasella.



"Nel 2010 il sottoscritto e l'allora presidente della Provincia hanno fatto redarre gratuitamente a Salt il primo vero progetto della bretella. Nel 2015 - ricorda Casabianca - il Pd di Bolano, Vezzano, Follo, Santo Stefano Magra e Albiano ha promosso una petizione in favore della bretella Ceparana - Santo Stefano che in 3 mesi ha raccolto oltre 6.000 firme.

Nel marzo 2016 la petizione è stata consegnata al ministro delle Infrastrutture Delrio che a dicembre del 2016 ha finanziato la bretella con 13,5 milioni. La Provincia della Spezia e la Regione Liguria in 4 anni non sono state capaci oppure non hanno voluto far decollare una infrastruttura progettata e finanziata al 90%, attesa dal territorio da almeno quarant'anni.

Una nuova viabilità che a tutt'oggi senza gli anni persi poteva essere già realizzata o comunque in dirittura d'arrivo. Questa nuova strada collega in maniera veloce e sicura tutta la Bassa Val di Vara con la Val di Magra, rende meno nevralgica la strada SP 31 della Ripa e una volta realizzata renderà anche molto meno trafficato il nuovo ponte di Albiano Magra".



"Questi sono i fatti - conclude Casabianca -. Piaccia o non piaccia il Pd e non altri hanno lavorato e lavorano tutt'oggi per vederla finalmente realizzata entro il 2022. Capisco che siamo in piena campagna elettorale per le elezioni regionali ma la verità non si può occultare".