Casabianca: "Dobbiamo trovare gli strumenti per accelerare la costruzione della bretella Ceparana-Santo Stefano"

Cinque Terre - Val di Vara - "Abbiamo notizia che in questa settimana inizieranno i lavori per la costruzione delle rampe sulla A12 a Ceparana.

Sono previsti quattro mesi di lavori per un importo di 4,5 milioni, pertanto, entro giugno, le rampe saranno utilizzabili gratuitamente per tutti i cittadini del comprensorio. Dopo il crollo del ponte di Caprigliola della scorsa primavera il Pd locale ha da subito auspicato e fatto pressione politica affinchè si procedesse alla realizzazione delle rampe sulla A12 a Ceparana e non a quelle sulla A15 ad Albiano Magra". Così Giorgio Casabianca, portavoce dei circoli del Partito Democratico Bolano-Ceparana, che aggiunge: "Con la realizzazione delle rampe a Ceparana finalmente migliorerà notevolmente la viabilità di questo comprensorio con oltre 30.000 abitanti e circa 1000 attività produttive, che da quasi un anno sono in forte sofferenza. Con questa nuova infrastruttura anche nel malaugurato caso che la strada

della Ripa debba essere chiusa per allerta meteo, non saremmo più isolati dal resto della provincia e, anche in caso di emergenza sanitaria, saremmo in grado di raggiungere in tempi congrui sia l’ospedale della Spezia che quello di Sarzana".



Entro marzo partiranno anche ad Albiano Magra i lavori per realizzare il nuovo ponte sul fiume Magra, che presumibilmente verrà completato entro la primavera dell’anno prossimo. "A nostro avviso dobbiamo invece trovare gli strumenti (struttura commissariale, passaggio ad Anas, o altro) per accelerare la costruzione della bretella Ceparana-Santo Stefano Magra: l’infrastruttura di gran lunga più importante ed attesa da decenni dal nostro territorio, che il Pd locale nel 2016 ha tolto dall’oblio con una petizione di oltre 6000 firme consegnate al Ministro delle Infrstrutture, Graziano Delrio, che poi ha finanziato il nuovo viadotto. La Provincia della Spezia che ha la competenza sulla bretella ha previsto il completamento della infrastruttura nel 2024. Sinceramente non possiamo attendere ancora quattro anni per vederla realizzata. E’ indispensabile che si trovi il modo di accorciare sensibilmente le procedure, in modo da ridurre il più possibile i tempi".