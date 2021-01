Carrodano, la consigliera Brescia: "Canegreca frazione dimenticata dall'amministrazione"

Cinque Terre - Val di Vara - "Nella giornata di ieri la frazione di Canegreca, nel Comune di Carrodano, è rimasta isolata a causa della neve e ghiaccio sull’unica strada per raggiungerla. Come gruppo di minoranza siamo rimasti senza parole nel vedere che un abitante della frazione non sapendo a chi rivolgersi, perché gli amministratori avevano il cellulare spento, ha scritto su un gruppo Whatsapp cittadino per avere supporto". Lo afferma in una nota la consigliera di opposizione Annalisa Brescia, del gruppo Futuro Carrodano.



"Il comportamento dell’amministrazione - prosegue Brescia - dimostra poca conoscenza del territorio: non è possibile vedere la neve e le temperature molto basse tutto il giorno e non pensare a tutte le frazioni.

Ancora cosa più grave, nessuno dell’amministrazione comunale ha risposto al messaggio WhatsApp dell’abitante di Canegreca: le informazioni sono arrivate dal figlio di un consigliere comunale che nell’ultimo periodo si sta distinguendo per essere il “comunicatore, non autorizzato, di notizie ufficiali” del Comune di Carrodano.

Il nostro gruppo Futuro Carrodano non può tollerare che ci sia disinteresse per alcune frazioni: avevamo già dichiarato che non esistono cittadini di serie A o serie B, ogni frazione è importante e solo perché il Sindaco è residente nella frazione di Mattarana non vuol dire che debba essere l’unica considerata.

Aspettiamo informazioni dall’amministrazione comunale per questa loro grave negligenza e non da cittadini che non ne hanno autorità!