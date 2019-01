Carro, tarrife idriche. L'opposizione: "Perché non se n'è parlato in consiglio comunale?"

Cinque Terre - Val di Vara - I consiglieri comunali Loriano isolabella, Alessandro Mainardi, Carlo Firenze intervengono a seguito della recente delibera sul passaggio della gestione del servizio idrico del Comune di Carro e sentite le dichiarazioni del sindaco secondo le quali non vi sarebbero stati sensibili aumenti tariffari sulle bollette dell’acqua.

“Avendo avuto notizie - scrivono -di un incontro preventivo con i dirigenti di Acam-Iren per trattare il trasferimento della gestione dell’acquedotto di Carro, insieme al Sindaco del Comune di Carrodano,incontro che lo stesso Sindaco di Carrodano ha menzionato in occasione della ultima riunione di Consiglio comunale,nel quale ha seguito di un raffronto dei costi della fornitura, avreste riscontrato un aumento almeno del 30% sulle tariffe attuali”.

I consiglieri chiedono al sindaco le motivazioni: “Per cui una valutazione così importante non sia stata riferita al consiglio comunale nella seduta in cui il Comune di Carro ha votato l’affidamento del servizio di somministrazione e gestione dell’acquedotto di Carro, i cui impianti pur rimanendo di proprietà del Comune,saranno gestiti fino al 2033 dalla società Acam-Iren senza alcuna possibilità di una clausola di risoluzione anticipata di tale vincolo contrattuale”.