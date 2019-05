Cardinale: "Rifiuti, parcheggi e messa in sicurezza prima di tutto"

Il candidato sindaco di Monterosso elenca le priorità per il territorio. Sui flussi: "Servono idee non dettate dall'appartenenza politica. Ascolteremo gli abitanti in ogni occasione".

Cinque Terre - Val di Vara - Generoso Cardinale è nato 57 anni fa ad Ariano Irpino e vive a Monterosso da sette, in seguito all'incontro con l'attuale compagna, con la quale ha avuto l'ultima dei suoi tre figli. Da anni si occupo di Gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nel ruolo di dirigente scolastico di un istituto di istruzione secondaria superiore della Spezia.

Monterosso gli è entrata nel cuore "per la sua semplicità, per le antiche tradizioni e per la bellezza del territorio, beni che sono stati conservati e tramandati nel corso degli anni da padri e nonni, grazie al loro duro lavoro e all’attaccamento alle sorti del paese".

Domenica Cardinale sarà il candidato sindaco della lista "Monterosso nel cuore".



Quali sono, secondo lei, le priorità per un territorio come quello di Monterosso?

"Non perderemo tempo sbugiardare o cancellare ciò che è stato fatto dalla precedente amministrazione solo per dimostrare che noi siamo i migliori, perderemmo tempo, risorse umane e finanziarie, quindi risolveremo immediatamente quelli che sono risultati i problemi derivanti da attività e opere che non sono piaciute ai monterossini quali: smaltimento rifiuti, gestione parcheggi, smantellamento ingiustificato del dissalatore per le emergenze idriche, messa in sicurezza di strutture quali scuola, giardini e area giochi per bambini, alvei dei torrenti e molto altro ancora".



Il tema dei flussi turistici alle Cinque Terre. La ricetta perfetta non sembra esistere, quale indirizzo proporrebbe di seguire?

"Bisogna partecipare attivamente ai tavoli tecnici per fornire idee e soluzioni proprie e non dettate da ordini di appartenenza partitica o da esponenti del potere economico. Preliminarmente attiveremo con i cittadini e operatori del settore di Monterosso consultazioni e indagini per conoscere le loro idee, gli orientamenti e le proposte di soluzioni".



Quello del Comune unico delle Cinque Terre è stato uno degli argomenti più dibattuti nel corso degli ultimi anni. Qual è la sua posizione in merito?

"La mia idea personale ha poca importanza, quello che conta veramente è cosa pensano i monterossini e quindi vanno ascoltati a piccoli e grandi gruppi per poi sostenere una linea unica, chiara e decisa".



I rapporti tra il Comune e il Parco. Come valuta il lavoro di Via Discovolo degli ultimi anni? Quale modello dovrebbe seguire l'ente Parco secondo lei?

"È inutile dare delle risposte frutto di estemporanee e superficiali valutazioni. I modelli e le strategie vanno studiate, analizzate e valutate con attenzione e cognizione di causa, di conseguenza è necessario interfacciarsi con i rappresentanti di tutte le parti in causa. Ridiscutere i vincoli relativi al nostro Comune evidenziandone le criticità vista la diversa orografia del territorio. Comunque, terremo sempre presente e in primo piano ciò che è il meglio e il benessere dei monterossini".



Cosa promette ai cittadini di Monterosso?

"Non promette il singolo ma una squadra compatta e con molteplici competenze, squadra che ha individuato in me come loro rappresentante. Promettiamo di ascoltare tutti, di lavorare con umiltà al fianco di coloro che hanno Monterosso nel cuore e, infine, di realizzare tutti i progetti a breve, medio e lungo termine proposti".