Cantiere galleria Biassa, Paita interroga la ministra

Cinque Terre - Val di Vara - La deputata spezzina Raffella Paita (Italia viva) ha presentato un'interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli (Pd). "Da martedì 7 gennaio fino all’8 marzo sono in programma lavori di potenziamento delle infrastrutture e di messa in sicurezza della stazione di Riomaggiore e nella galleria di Biassa, sulla linea La Spezia – Genova - scrive Paita - da fonti di stampa si evince che il Comune di Levanto si sta facendo portavoce con la Regione Liguria e Trenitalia delle istanze dei pendolari, che richiedono in via transitoria di accedere alla possibilità, per i possessori di abbonamento, di utilizzare anche i treni Intercity, nonché di ottenere una riduzione della tariffa dell’abbonamento stesso, considerata la compressione del livello di servizio nelle more dell’esecuzione e della conclusione dei lavori;

la stessa Regione avrebbe chiesto a Trenitalia di valutare l’opportunità, per i viaggiatori con abbonamento regionale mensile e annuale sulla tratta Sestri Levante – La Spezia, anche se non in possesso della carta Tutto Treno, di accedere liberamente a Intercity e treni Freccia Bianca sul territorio delle Cinque Terre; secondo fonti di stampa, inoltre, i pendolari richiedono modifiche all’orario di alcuni convogli, concedendo alcune fermate ai treni in transito nelle fasce orarie di trasporto nevralgiche per lavoratori e studenti". L'ex assessore regionale chiede quindi alla ministra "quali iniziative, per quanto di sua competenza, intenda porre in essere al fine di ovviare alle criticità riferite in premessa”.