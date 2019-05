Cambiamo Follo Insieme: "Solidarietà a Piacente, sempre meglio siano i cittadini a scegliere"

Cinque Terre - Val di Vara - "Era il 27 marzo quando con una conferenza stampa a Piana Battolla abbiamo presentato ai cittadini del Comune di Follo Rita Mazzi, la candidata a sindaco della nostra lista civica Cambiamo Follo Insieme, scesa in campo per correre alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio. E ci siamo presentati come Cambiamento, “in perfetta discontinuità con quello che è stato sia nel metodo che nel merito” puntando su trasparenza, ascolto e tutela del territorio". All'indomani della bocciatura del ricorso al Consiglio di Stato da parte di Felicia Piacente, la battaglia elettorale diventa una corsa a due fra Rita Mazzi, appunto, e il candidato del centrosinistra Francesco Spinetti. "Quel 27 marzo - fanno sapere dal quartier generale della candidata "casatiana" - abbiamo detto di “non avere tessere di partito né sponsor politici” e oggi lo ribadiamo: siamo una squadra fatta di persone, ognuno fedele alle proprie origini, competenze e passioni ma accomunati dal desiderio di Cambiare Follo Insieme animando una campagna elettorale che, come più volte abbiamo ribadito, vuole essere “per” e non “contro”."



"Oggi lo riconfermiamo con coerenza - continua la nota - perché crediamo nel valore di questa qualità, nella nostra totale libertà e ripartiamo da quella conferenza alla Struttura Polivalente di Piana Battolla. Pertanto in questo nuovo inizio a due, auguriamo il nostro più sincero in bocca al lupo alla lista avversaria “Cittadini in Comune” che sostiene la candidatura di Francesco Spinetti che correrà con noi per aggiudicarsi la guida del Comune di Follo. E se di corsa parliamo, non ci dimentichiamo che lo sport - quello vero - è prima di tutto partecipazione. Pertanto il nostro pensiero e la nostra solidarietà va alla lista Vince Follo guidata da Felicia Piacente espulsa dalla corsa follese del 26 maggio, consapevoli che affidare ai cittadini nelle urne la scelta del primo cittadino, sarebbe stata la strada migliore. La nostra corsa dunque continua con una politica intesa come Comunità del cambiamento che tenacemente assicuri presenza sul territorio, costante dialogo con i cittadini, basata sull’unione con una visione strategica di lungo periodo. E allora cari elettori, scegliete Rita Mazzi, scegliete questa nuova politica fatta di mani che si stringono e menti che corrono verso una rinnovata dimensione".