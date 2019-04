Calice Popolare in protesta: non partecipa ai lavori del consiglio comunale

Cinque Terre - Val di Vara - Il consiglio comunale di Calice al Cornoviglio era convocato per sabato pomeriggio alle 14.30, ma prima dell'inizio il gruppo consiliare di opposizione "Calice Popolare" ha inviato una nota al sindaco, al segretario generale e al consiglio comunicando l’astensione dalla sala in protesta alla risposta ricevuta dal sindaco Mario Scampelli in merito alla richiesta di spazi per il gruppo stesso.

"Il sindaco nonostante abbia deliberato in occasione delle primarie Pd di concedere spazi comunali ove non ci siano dati sensibili, alla nostra doverosa richiesta ha risposto con un no secco. Credo - afferma la consigliera popolare Alessandra Cacciavillani - e condivido con molti, che la scorrettezza, l’arroganza con cui questa amministrazione ha portato avanti le scelte in questi cinque anni siano veicolo di errori nei confronti dei cittadini che hanno scelto di votarci non dando la possibilità a questo gruppo consiliare di poter lavorare, e mancanza di rispetto verso la maggioranza di quei cittadini che invece hanno votato per loro, perché hanno mancato di esercizio della democrazia, quella in cui probabilmente credono ma che non praticano. Così democraticamente come abbiamo ricevuto un no dal sindaco, così democraticamente abbiamo deciso per protesta di non partecipare ai lavori di consiglio certi che in questo modo, con questa prepotenza che dura da 10 anni si voglia impedire che il nostro gruppo possa lavorare nei migliori dei modi, perché per il nostro sindaco siamo amministratori a seconda delle sue valutazioni, in consiglio quando deve attaccarci, ma non li siamo quando dobbiamo invece consultare la documentazione dello stesso. Un sindaco indeciso insomma. Spero che il prefetto che ha ricevuto nei giorni scorsi nostra comunicazione in merito, metta fine a questo comportamento e che possa intercedere per avere lo spazio per finire il nostro mandato e che anche questo episodio sia influente per gli elettori nella scelta di chi mandare a governare il nostro Comune".