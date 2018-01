Caleo incontra i rappresentanti della Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - "L’organizzazione di un focus provinciale con l’obiettivo di dare linee di sviluppo comuni e anche un appello al governo in carica finalizzato alla riapertura delle adesioni al distretto turistico riferito alle amministrazioni rimaste al palo. Queste due proposte, da cui trarre spunti per una progettualità in stile ‘area vasta’ per la Val di Vara, sono emerse, insieme ad altre, durante i lavori del convegno ‘Ambiente territorio’ organizzata dal Partito Democratico ieri sera, giovedì 18 gennaio, a tutela e sostegno per le aree interne, per quelle montane e per i piccoli comuni.

Sono intervenuti, presentando le rispettive relazioni, Simone Sivori, sindaco di Zignago, cui sono toccati anche gli onori di casa, il senatore e vicepresidente della Commissione ambiente Massimo Caleo, il parlamentare europeo Brando Benifei, i consiglieri regionali Raffaella Paita e Juri Michelucci.



Una cinquantina di presenti ha dato vivacità al dibattito, moderato dall’assessore di Sesta Godano Davide Calabria, approfondendo i problemi del territorio: dal rischio dello spopolamento alla necessità di incentivi e defiscalizzazioni, dal mantenimento dei servizi pubblici essenziali alla salvaguardia del patrimonio zootecnico e agricolo, dalla difesa del parco di Montemarcello al bisogno generale di maggiori finanziamenti. Gli amministratori locali, i rappresentanti delle categorie economiche e i cittadini hanno chiesto agli esponenti del Pd di venire incontro alle esigenze della Val di Vara rappresentandole nelle rispettive sedi politiche. Parole di ringraziamento al senatore Massimo Caleo per il ruolo di primo assunto nell’approvazione della legge per i piccoli comuni, ferma da diversi anni, oggi trampolino di lancio per sviluppo e finanziamenti. Caleo ha raccolto anche l’invito di estendere al governo, rimasto in carica, l’appello per allargare la presenza dei territori nel distretto turistico che oggi vede partecipare per la Val di Vara, Sesta Godano, Calice al Cornoviglio, Rocchetta e Zignago".