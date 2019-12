Cacciavillani: "Lo avevo detto in campagna elettorale: Calice ha bisogno di sicurezza!"

Cinque Terre - Val di Vara - "Gli ultimi avvenimenti al piano di Madrignano con assidui furti nelle abitazioni mi fanno credere ancora di più che sul nostro territorio ci sia bisogno di controlli, di certezze, di deterrenti per i reati contro la popolazione, quindi truffe agli anziani, furti, aggressioni... Le forze dell’ordine sono presenti sul territorio ma in maniera poco deterrente, sono, e tutta la popolazione è convinta, che la caserma dei carabinieri debba tornare sul territorio cosi come era prima del suo abbandono da parte delle forze dell’ordine, per avere un immediato intervento sul territorio, anche perché I soldi ora ci sono per la ristrutturazione.

A Calice non serve un ufficio dei Carabinieri per le pratiche burocratiche, ma un vero e proprio presidio come è sempre stato". Lo afferma Alessandra Cacciavillano, esponente di Calice al Cornoviglio e capogruppo della minoranza consiliare.



"Apprezzo la volontà dell’amministrazione che si sta prodigando (un po’ con calma visto che sono tre anni che siamo senza caserma) per ristrutturare l’edificio di proprietà dello stesso Comune ma, cosi come hanno progettato non potrà essere. La popolazione ha bisogno delle forze dell’ordine sul territorio per un tempestivo intervento e nei prossimi giorni il gruppo di minoranza cercherà di incontrare il comando provinciale dell’arma dei carabinieri per capire meglio la situazione. Nel frattempo, si stanno già raccogliendo firme tra la popolazione per ottenere il ritorno del presidio in pianta stabile. Non ci fermeremo fino che non otterremo il nostro diritto perché siamo convinti che in un territorio cosi abbandonato popolato prevalentemente da persone fragili facilmente raggirabili sia importante più sicurezza e la si può ottenere solo con il ritorno del presidio Carabinieri!".