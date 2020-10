Cacciavillani: "A Calice persistono da anni i problemi con la rete Tim fissa e mobile"

Cinque Terre - Val di Vara - "Da parecchi anni la situazione Tim nel comune di Calice risulta precaria, le segnalazione di interruzione delle linee sono frequenti sia per quella fissa che quella mobile diciamo che si equivalgono all’incirca, ma i problemi sono molti. Per la linea mobile spesso basta un temporale e salta per un paio di giorni a volte anche 4 o 5 mettendo in difficoltà non solo i propri utenti ma anche coloro che si sono rivolti ad altre compagnie telefoniche, che, nel nostro comune, funzionano utilizzando i ponti Tim. Per quanto riguarda la linea fissa - capisco, in molti l’hanno dismessa - ma girando per il territorio si trovano fili del telefono appoggiati su poggi, sospesi ai rami, e segnalati a Tim più volte. Per non parlare dei pali, caduti, che non vengono sostituiti perché non c’è nessun controllo da parte di Tim sulle linee che passano anche in proprietà private. come gruppo di opposizione siamo molto attenti alle segnalazione dei nostri concittadini, utilizziamo metodi per la risoluzione delle problematiche a volte affrontandole direttamente, segnalando a nostra volta le problematiche del territorio ai vari enti però molto spesso non abbiamo riscontro nemmeno noi perché da mesi, a Pantanelli si è rilevata una situazione gestita dal consigliere Sabatini che ha chiamato più volte (sei solleciti) il numero verde 800.41.50.42 a disposizione per segnalare situazioni di pericolo da pali della linea Tim fisso e nonostante loro siano gentilissimi e sollecitino ogni volta le comunicazioni in problema non si è ancora risolto. Ci sono due pali da spostare da un terreno privato senza concessioni alcuna dal proprietario e ci sono altri sette pali in situazione di pericolo. Ancora tutto tace, hanno solo eseguito lo sfalcio intorno ad alcuni pali due mesi fa e il lavoro deve essere ancora terminato, o forse meglio dire iniziato!



Cacciavillani Alessandra

Capogruppo Gruppo Misto

"Insieme per Calice" e "Calice Popolare "