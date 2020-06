Brugnato, sindaco e maggioranza: "I gestori hanno richiesto l'anticipo dell'orario di chiusura"

Cinque Terre - Val di Vara - Parole, parole, soltanto parole!

Da 4 anni, dai consiglieri dell’opposizione abbiamo ricevuto, restando in tema musicale, fiumi di parole.

Anche in questo caso parlano senza conoscere minimamente l’evidenza dei fatti.

L’Amministrazione Comunale, durante il periodo del lockdown, ha apprezzato tantissimo il grande senso civico dimostrato dai cittadini brugnatesi nel rispettare le disposizioni impartite dai decreti governativi e dalle ordinanze regionali; purtroppo così non è stato nei due fine settimana di maggio, dove si sono verificate situazioni incontrollabili di assembramenti nelle piazze e davanti ai pubblici esercizi, fino all’alba, oltre al limite dell’orario consentito, generando un dissenso generale tra i cittadini, con la richiesta di alcuni gestori di anticipare la chiusura del loro locale.

Ne è derivata la decisione di emanare, a partire dal 1° giugno, l’ordinanza sindacale n. 21/2020 del 29 maggio 2020, in via sperimentale e quindi revocabile, non repressiva e penalizzante nei confronti delle attività, con tre precisi obiettivi: prevenzione del Covid, limitazione degli assembramenti nelle aree pubbliche, valorizzare e avantaggiare i pubblici esercizi che, grazie al maggior utilizzo dello spazio esterno, con il servizio al tavolo, riescono a garantire i protocolli di sicurezza. In questo primo week end silenziato dall’ordinanza, le forze dell’ordine non hanno riscontrato particolari criticità e, se le cose procedono in questo modo, c’è la volontà di applicare le opportune rettifiche.

Abbiamo da subito tranquillizzato anche tutti i commercianti che ci hanno interpellato sulla restrizione della vendita delle bevande da asporto dopo le 19, specificando loro che il divieto era limitato alla consumazione all’aperto, per evitare assembramenti, ma consentita a domicilio.

Malgrado i chiarimenti, è partita da parte di un’esercente la prevenuta iniziativa di contattare i titolari delle attività per chiedere un confronto con l’amministrazione comunale, tramite una “lettera aperta al sindaco”, mai pervenuta, e inviata solo a un quotidiano.

Da qui la disapprovazione di numerosi commercianti che si sono dissociati dall’iniziativa perché in disaccordo con la forma di contestazione, traditi da chi ha condotto la protesta con evidente malafede, ricorrendo ad un messaggio mediatico non condiviso per gli effetti negativi della polemica stessa, supportata oggi anche dall’intervento politico del gruppo consiliare “Democratici per Brugnato”.

In questo particolare momento, consigliamo ai membri della minoranza, se vogliono avere chiara la questione, di non farsi condizionare troppo da chi è abituato ad alimentare le polemiche, abbiano il coraggio una volta per tutte di prendere le distanze da questi pochi isolati personaggi, noti a tutti, che continuano a strumentalizzare ogni situazione esclusivamente per destabilizzare il paese; ascoltino e rappresentino piuttosto la voce di tutti, si rivolgano ad interlocutori attendibili e non di parte, interpellino i commercianti uno ad uno per conoscere la loro vera e precisa opinione e si confrontino con i nostri concittadini che desiderano ancora il minimo rispetto delle regole tuttora in vigore, compreso quello relativo alla quiete pubblica.

Visto quanto accaduto, riteniamo opportuno ufficializzare in tempi rapidissimi la formazione della consulta dei commercianti, così come stabilito nell’ultima riunione, svoltasi a febbraio con le attività commerciali e artigianali locali che, a causa del Covid-19 non si è costituita, ma che in questo episodio sarebbe stata utilissima.

La giunta comunale in questo difficile periodo si è dimostrata presente e soprattutto disponibile ad ascoltare le esigenze di tutti; sarà nostra cura informare quanto prima tutte le attività del territorio che hanno subito la chiusura totale o parziale della propria attività a causa del coronavirus sulle agevolazioni che intendiamo applicare sulle imposte e tributi comunali.

E’ giunto il momento che anche i consiglieri della minoranza sostengano i loro propositi nei fatti e non più a parole: prima di concludere definitivamente la loro carriera amministrativa nel Comune di Brugnato, invece di starsene comodamente in casa a dettare proclami a distanza, dimostrino in prima persona di saper fare qualcosa di utile per il nostro paese: potrebbero affiancare la nostra squadra comunale di protezione civile in qualità di volontari “assistenti civici”.



Il Sindaco, la Giunta Comunale e i consiglieri della maggioranza consiliare “Insieme per Brugnato”