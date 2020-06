Brugnato, l'opposizione esulta: "Ordinanza anti-aranciata addio"

Cinque Terre - Val di Vara - "Non ci voleva tanto. Lo avevano chiesto i commercianti, lo avevamo chiesto noi e lo dicevano tutte le persone di buon senso: l’ordinanza anti-aranciata era un’idiozia completa. Anche il sindaco e l’amministrazione hanno convenuto di aver scritto qualcosa che andava al di là di ogni limite. Finalmente hanno capito che l’orario per la chiusura dei bar e dei ristoranti non andava bene e che era impossibile per i ristoranti e le pizzerie riuscire a stare nei limiti che il sindaco aveva loro imposto". Lo affermano i consiglieri comunali del gruppo Democratici per Brugnato, Cristina Bronzina, Roberto Madrignani e Davide Natale in seguito al ritiro dell'ordinanza da parte dell'amministrazione brugnatese.



"Bene. Noi siamo contenti. Nel frattempo però si è perso del tempo e le attività del nostro Comune hanno perso dei soldi.

Ci fa molto piacere quando le nostre proposte vengono accolte. Certo noi con l’ordinanza avremmo permesso che un singolo o una famiglia si potesse bere un’aranciata passeggiando per le strade del borgo magari mordicchiando un panino o un pezzo di pizza appena acquistato. Avremmo permesso ad un cittadino (o ad una cittadina), senza fare assembramenti, di bersi seduto su una panchina una bevanda. Ma a Brugnato (per ora) hanno deciso che non si può. Bisogna ritirare il cibo e correre a casa e se hai sete non si può bere durante il tragitto. Lo si può fare solo a casa.

Certo, rispetto alla partenza è un primo passo in avanti e soprattutto si potrà continuare a godere, in compagnia, in altre aree perché lì per fortuna non sono vietati gli assembramenti perché il Covid lì non è arrivato.

E ci assale quel dubbio che avevamo cacciato indietro, l’ordinanza è per contrastare il Covid o per ordine pubblico?

Dimenticavamo, non avendo abrogato la precedente (non vi è nessun riferimento in tal senso) si può continuare a bere da seduti in giro per il paese come era previsto dalla vecchia ordinanza?", concludono dall'opposizione