Brugnato, l'opposizione chiede al sindaco di difendere il Parco

Cinque Terre - Val di Vara - Il gruppo di opposizione consiliare 'Democratici per Brugnato', centrosinistra, ha presentato una mozione rivolta al sindaco Corrado Fabiani per chiedere al primo cittadino di manifestare "la contrarietà dell'ente" rispetto all'ipotesi di chiusura del Parco del Magra. La mozione intende impegnare Fabiani anche "a chiedere una maggiore valorizzazione da parte della Regione Liguria degli Enti Parco". Nei prossimi giorni in Regione, in Commissione ambiente, verranno auditi i rappresentanti degli enti territoriali che compongono la Comunità del Parco. "Il Sindaco di Brugnato - spiegano i consiglieri di opposizione - è membro della comunità del Parco Montemarcello Magra Vara e nelle prossime settimane verrà audito dalla commissione del Consiglio Regionale per permettere al Consiglio di avere la conoscenza di cosa pensano i territori sulla proposta di abolizione del Parco stesso. Come gruppo “Democratici per Brugnato” abbiamo presentato una mozione per chiedere al Sindaco di pronunciarsi contro questa ipotesi. Anzi in quel documento noi proponiamo di chiedere una maggiore valorizzazione degli Enti Parco. Il nostro territorio ha bisogno di politiche di comprensorio e ha la necessità di salvaguardare e valorizzare le peculiarità ambientali. Se si deve intervenire lo si deve fare per migliorarlo non per sopprimerlo! Abbiamo apprezzato che altri Sindaci, sia di centrodestra (vedi Lerici) che di centrosinistra, si siano già pronunciati contro l’abolizione e noi vogliamo che anche Brugnato sia protagonista di questa battaglia!".