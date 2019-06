Brugnato, l'opposizione: "Nessuna promessa mantenuta, menomale che si avvicina il voto"

Cinque Terre - Val di Vara - "Abbiamo chiesto la convocazione della Commissione di Controllo per ascoltare quanto l’ex Sindaco Galante ha da dire sulla vicenda Brugnato Sviluppo. Galante aveva detto che lui aveva lasciato tutte le carte per pagare i creditori. Per evitare quindi il fallimento della società e non pesare sulle tasche dei brugnatesi. Dichiarazioni molto interessanti che contrastano con quanto l’attuale Amministrazione dice ogni volta che questo argomento viene sfiorato in consiglio comunale; infatti, come un mantra, viene ripetuto che il fallimento della Brugnato Sviluppo è un’eredità del passato (come se l’attuale Sindaco non avesse ricoperto il ruolo di Vice Sindaco nella precedente amministrazione) a cui questa Amministrazione, vista a che punto era arrivata la situazione, non ha potuto porre rimedio.Quindi diamo appuntamento a tutti gli interessati per il giorno mercoledì 26 giugno alle ore 18,30". Lo si legge nella nota diramata dal gruppo di opposizione Democratici per Brugnato.

"Questa - proseguono dal gruppo di centrosinistra - è una Amministrazione che di tutti i proclami fatti al momento della presentazione delle linee di mandato non ne ha realizzato nemmeno uno. Ad Ogni Bilancio di Previsione vengono rinviate, all’anno successivo, le opere programmate. Sono passati tre anni e quindi, per fortuna, ci si avvia al termine di questa esperienza amministrativa e crediamo corretto fare un bilancio di quanto è avvenuto o forse è meglio dire di quanto non è avvenuto! Abbiamo difficoltà a vedere concluso il primo lotto del impianto sportivo in località Gazzo. Eppure lo avevano promesso in campagna elettorale. Il recupero del centro storico di bozzolo non lo abbiamo ancor visto ma sicuramente anche questo era stato promesso in campagna elettorale per accontentare i nostri concittadini della frazione per dimostrare che si sarebbero occupati anche di loro. Ne citiamo solo due per portare all’attenzione dei cittadini le bugie che questa amministrazione ha raccontato. Niente opere pubbliche, niente servizi aggiuntivi è sempre più isolamento. Unica notizia positiva? Si avvicinano le elezioni".