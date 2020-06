Brugnato, l'opposizione: "Il sindaco ritiri quell'assurda ordinanza che impedisce di lavorare"

Cinque Terre - Val di Vara - "Ritiro immediato dell’ordinanza n. 21/2020 con la quale si vieta la vendita di qualsiasi bevanda (anche acqua, aranciata o cola) dalle 19 da parte di qualsiasi attività che sia un super-mercato, un bar, un negozio o un ristorante. Via questa ordinanza che impone la chiusura dei locali alle ore 23 dal lunedì al giovedì e alle ore 24 il fine settimane. Nel prossimo periodo estivo durante il quale tante attività proveranno a recuperare quanto perso per colpa del Covid-19 l’amministrazione gli impedisce di lavorare. Molti saranno costretti a lavorare su più turni e quindi avranno bisogno di più tempo per rispondere alle (sperate) richieste dei clienti". Lo affermano i consiglieri comunali del gruppo Democratici per Brugnato, rivolgendo le loro richieste al sindaco Corrado Fabiani.



"Noi siamo al fianco di tutte quelle attività che hanno urlato il loro profondo dissenso verso l’ordinanza. Chiediamo al Sindaco e all’assessore delegato di non fare finta di nulla, ne va della sopravvivenza del nostro tessuto economico.

Se ci sono problemi di ordine pubblico o di assembramenti glielo diciamo noi al Sindaco come operare nella speranza che le elezioni arrivino presto e si possa dare una nuova compagine amministrativa a questo meraviglioso borgo. Sindaco convochi i commercianti, le associazioni del territorio e insieme alla protezione civile porti avanti un’azione che si potrebbe definire “Amministrazione vicina”. Sindaco, Vice Sindaco non ammazzate il commercio solo perché altre strade richiedono più energie e capacità di ascolto e richiedono un’organizzazione più attenta alle esigenze della comunità.

Certo se dietro al problema del Covid si vuole nascondere la volontà di intervenire sull’ordine pubblico il tema assume altre connotazioni ma speriamo che così non sia.

Noi siamo disponibili a dare una mano perché non è giusto che i limiti di questa amministrazione siano pagati da chi oggi tenta di ripartire. Certo per prima cosa chiediamo la revoca del provvedimento e poi ci siederemo al tavolo per aiutarvi a rilanciare il nostro borgo. Brugnato non può essere trattato così. Brugnato è il punto di riferimento di tanti che vivono e amano la nostra valle. Noi siamo a disposizione. Come sempre", concludono dall'opposizione.