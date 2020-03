Brugnato, l'opposizione: "Il prefetto sostituisca il sindaco"

Cinque Terre - Val di Vara - "Brugnato deve affrontare due emergenze. Una sanitaria (gravissima) e una istituzionale (non meno grave). Dopo aver minimizzato la situazione, il Sindaco chiede che intervengano ASL 5, Alisa e le altre Istituzioni per gestire l’emergenza coronavirus. Noi chiediamo l’intervento di sua eccellenza il Prefetto per sostituire il Sindaco, incapace di gestire quanto sta accendendo, per limitare al massimo le ripercussioni di quanto si sta manifestando. Noi siamo a disposizione. Noi vogliamo lavorare per salvaguardare la salute dei nostri concittadini. Però ci deve essere la volontà da tutte le parti. Volontà che manca". Lo si legge nella nota diffusa dal gruppo consiliare Democratici per Brugnato, centrosinistra.



"Testimonianza di quanto diciamo - continua il gruppo, composto dai consiglieri Bronzina, Madrignani e Natale - sta nelle lettere che Brosini e Venturini hanno indirizzato al Sindaco. Chiediamo ufficialmente l’intervento del Prefetto per sostenere la nostra cittadinanza. Non possiamo essere lasciati soli! Non possiamo venire a sapere le cose dalla stampa! Poi si aprirà la discussione politica su come questa Amministrazione pensa di poter proseguire di qui alle elezioni. Con la giunta che si dimette e con la Maggioranza che non dice una parola a sostegno del Sindaco. Ma questa è una seconda pagina che chiediamo venga affrontata magari in un consiglio ad hoc anche perché il Sindaco deve ricostruire la Giunta e per rispetto all’assemblea comunale dovrà spiegare cosa sta succedendo. Un’esperienza al capolinea che speriamo non crei problemi alla nostra cittadinanza. Come minoranza abbiamo sempre collaborato sia con la Brosini che con Venturini per questo vogliamo l’occasione per ringraziarli della disponibilità che hanno dimostrato nei nostri confronti".