Brugnato, l'opposizione: "Basta propaganda, per risolvere i problemi servono capacità"

Cinque Terre - Val di Vara - "Non crediamo ai complotti. Siamo convinti che per portare a casa delle soluzioni bisogna avere capacità amministrative. Quando le scelte riguardano più territori, più amministrazioni e addirittura enti diversi l’azione deve essere dettata dalla condivisioni e dalla concertazione con queste. A questo aggiungiamo che la soluzione era stata urlata ai quattro venti e la frittata è fatta". I consiglieri comunali di opposizione Cristina Bronzina, Roberto Madrignani e Davide Natale rispondono così alle parole rese dal sindaco di Brugnato, Corrado Fabiani, in merito alla tematica del ripristino del transito attraverso il centro abitato di una corsa dei mezzi Atc (leggi qui).



"Non crediamo giusto - proseguono dal gruppo Democratici per Brugnato - che queste incapacità amministrative siano pagate dai cittadini. Noi continueremo a vigilare ed a operare nell’esclusivo interesse della nostra comunità. La propaganda fine a se stessa, ribadiamo, non porta a nulla".