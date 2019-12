Brugnato, consiglio compatto a difesa del Parco

Cinque Terre - Val di Vara - "Il consiglio comunale di Brugnato, approvando la nostra mozione, ha dato con forza il mandato al Sindaco di sostenere il mantenimento del Parco Montemarcello Magra Vara. Ieri il Consiglio ha voluto superare gli steccati che molto spesso caratterizzano la discussione politica. Il Parco, o meglio diremmo i Parchi, sono Enti utili alla salvaguardia degli ecosistemi e rappresentano una risorsa per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori. Noi come Democratici per Brugnato continueremo nella nostra battaglia politica per il sostegno e per la riforma degli Enti Parco. Quanto accaduto in Consiglio ci fa ben sperare che possa diventare un lavoro comune". Lo si legge nella nota diffusa dal gruppo di opposizione Democratici per Brugnato, costituito dai consiglieri Bronzina, Madrignani e Natale (foto).