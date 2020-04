Brugnato, amministrazione e maggioranza replicano all'opposizione

Cinque Terre - Val di Vara - Rispondiamo ai consiglieri del gruppo “Democratici per Brugnato” (intervenuti QUI) per ribadire e confermare tutta la nostra propositiva disponibilità alla collaborazione e al confronto istituzionale, concetto espresso pubblicamente nel nostro messaggio augurale pasquale rivolto ai brugnatesi: “La Pasqua ci proietti ad una fase di ripartenza, resi ancora più forti e consapevoli che tutte le sfide della vita e della storia sono meno difficili se affrontate tutti insieme, maggioranza e minoranza”.

In questo momento la nostra priorità assoluta è rappresentata dall’emergenza sanitaria ancora in corso, con la massima attenzione nei confronti dei casi tuttora in isolamento e in sorveglianza attiva, in attesa di raggiungere il totale azzeramento, al fine di evitare ulteriori contagi.

Abbiamo accolto con grande fervore la proposta di istituire una commissione informale per l’assegnazione dei buoni spesa, coinvolgendo la capogruppo Cristina Bronzina, dove insieme abbiamo verificato che l’importo destinato al nostro Comune è più che sufficiente per accontentare le richieste pervenute.

Per la seconda fase legata agli effetti economici dell’emergenza, è indispensabile che l’azione del governo centrale recepisca fin da subito l’appello dell’ANCI a favore di tutti i Comuni italiani e la voce attualmente inascoltata dell’ANPCI in rappresentanza di quelli più piccoli, e accolga tutte le istanze avanzate per consentire anche al nostro ente di mettere in campo quegli interventi necessari a sostegno delle nostre famiglie e alle nostre imprese in difficoltà: nello specifico è stato chiesto di istituire un fondo di almeno 500 milioni da ripartire tra i comuni per consentire una riduzione della TARI per le utenze non domestiche e di un fondo di sostegno di 350 milioni per l’abbattimento della tassa sul suolo pubblico degli esercizi pubblici, sostenuti da contributi statali da assegnare a ciascun comune. I nostri commercianti che si sono rivolti a noi sono già stati rassicurati circa la possibilità di ampliare il loro spazio esterno senza limitazioni e soprattutto a titolo gratuito, fino alla totale ripresa della loro normale attività.

E’ doveroso ricordare che ad oggi il nostro Comune ha ricevuto dallo Stato solo questi contributi:

€. 7.587 per i buoni spesa da destinare alle famiglie in disagio;

€. 4.507 per gli interventi di sanificazione degli edifici pubblici e dei mezzi comunali;

€. 340 per acquisto dispositivi di protezione personale per la polizia locale.

Nel frattempo ci è stato accordato dalla società SOCOGAS la possibilità per i nostri utenti di dilazionare e/o rateizzare i pagamenti, senza applicazione di interessi moratori e sanzioni per ritardato pagamento, oltre a non sollecitare il pagamento di insoluti.

Il tempo che stiamo vivendo è uno dei più difficili della storia contemporanea e pretende da parte di tutti uno sforzo congiunto, senza velleità politiche e con l’esclusivo perseguimento del bene comune.



Il Sindaco Corrado Fabiani assieme alla Giunta e alla Maggioranza Consiliare “Insieme per Brugnato”