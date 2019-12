Borghetto, l'opposizione attacca: "Quel mezzo è utile, ma l'autista non c'è più"

Cinque Terre - Val di Vara - Riceviamo dai consiglieri di opposizione di Borghetto Vara



Spiace rilevare che ancora una volta, incalzato su un tematica fondamentale, Delvigo distolga l'attenzione dalla realtà dei fatti, non assumendosi le proprie responsabilità come un sindaco serio dovrebbe fare.Tralasciando la penosa motivazione sulle interrogazioni presentate in un italiano incomprensibile, per le quali invitiamo Delvigo a fare l'ennesimo ricorso a spese dei cittadini all'ordine dei giornalisti della Regione Liguria, ricordiamo che il cosiddetto mezzo “inadatto e sovradimensionato" ha sempre funzionato nelle nostre strade ed è stato utilizzato finché vi era la presenza di un operaio assunto come autista in grado di guidarlo. Peccato che a quest'ultimo sia stata data la mobilità pur sapendo che non c’erano operai in grado di sostituirlo, visto e considerato che un altro con la patente idonea è andato in pensione ad agosto. Di tutto ciò il sindaco era conoscenza e dunque poteva evitare che si creassero situazioni di disagio come segnalato da svariati abitanti di Via Ripalta.

Ricordiamo inoltre il servizio prestato dagli operai di Maissana lo scorso anno, compreso il servizio pulmino, che ha consentito al sindaco di avere il problema procrastinato di un anno. Crediamo dunque che il mezzo, regalato dopo l'alluvione da persone che hanno aiutato il Comune, non abbia grossi problemi salvo appunto la mancanza di un addetto alla guida. Infine, sulla presenza di Licari nella Commissione viabilità della Provincia, ricordiamo allo sbadato Delvigo che il nostro capogruppo è presente in tutte le commissioni, anche se come membro di minoranza e dunque con un potere di intervento fisiologicamente ridotto. Stia sereno Delvigo: Licari, da quando eletto, ha sempre segnalato gli svariati problemi e puntualmente, a differenza del primo cittadino, ha sempre ricevuto risposte chiare.

Se comunque la Provincia ha omesso degli interventi sulle strade di propria competenza, forse Delvigo dovrebbe rivolgersi all'amico di partito, nonché Presidente della Provincia Peracchini.



Andrea Licari

Franco Biggi

Giovanna Ivani