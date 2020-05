Borghetto, l'opposizione: "Serve più trasparenza. Nemmeno una comunicazione su cambio vice sindaco"

Cinque Terre - Val di Vara - "Spiace constatare che, tra tutti i momenti possibili, il sindaco di Borghetto Claudio Delvigo abbia deciso di avviare la personale campagna elettorale in un momento così drammatico. Avremmo invece preferito che il primo cittadino, anziché dare vita a quotidiani spot propagandistici e a discutibili fughe in avanti rispetto alle disposizioni governative come la proposta di riaprire le scuole elementari, ci avesse coinvolto quale gruppo consiliare di minoranza". Lo segnalano i consiglieri del gruppo di opposizione Primavera borghettina.

"Così facendo - proseguono Biggi, Ivani e Licari -, avremmo potuto capire meglio se e quanti abitanti sono stati colpiti da coronavirus e quanti ne sono guariti. Ma anche discutere dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei buoni spesa o eventuali misure da intraprendere per la sospensione delle tasse comunali. Invece, come purtroppo è ormai prassi da quattro anni, la trasparenza non appartiene a questa amministrazione. Amministrazione che, tra le altre cose, osservando le delibere adottate sull'albo pretorio, ha cambiato vice sindaco, ma anche di questo importante avvenimento nessuna comunicazione ufficiale. Chi ha preso il posto di Ivani Renzo? A cosa è dovuto questo improvviso cambio? Augurandoci una maggiore serietà istituzionale da parte di Delvigo, auspichiamo che a breve la cittadinanza possa essere informata di quanto espresso poiché di fondamentale importanza".