Borghetto Vara maglia nera nella differenziata, l'opposizione attacca

Primavera borgettina: "Totale assenza delle politiche per l'ambiente"

Cinque Terre - Val di Vara - "Registriamo come, a malincuore, il Comune di Borghetto Vara ricopra l'ultima posizione in materia di raccolta differenziata. Un dato preoccupante, al quale, oltretutto, si registra un calo rispetto allo scorso anno. La notizia conferma l'ennesima bocciatura ad una amministrazione che in due anni ha solo raggiunto risultati negativi. Come richiesto in consiglio comunale, ci aspettavamo che l'amministrazione aprisse un percorso partecipato con la cittadinanza per spiegare l'importanza del riciclo dei rifiuti, ma puntualmente la nostra richiesta è stata snobbata. A causa di questo atteggiamento, accompagnato da un'assenza totale di politiche ambientali, gli abitanti di Borghetto pagheranno le conseguenze, a partire da una tassa sulla spazzatura al massimo dei costi.

Quali misure ha intenzione di adottare l' amministrazione? Quali rimedi a questi numeri impietosi?"



Gruppo consiliare "Primavera Borghettina"