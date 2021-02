Bonassola, entra in giunta il consigliere Gavazzo

Cinque Terre - Val di Vara - Si riassesta la giunta comunale di Bonassola. Dopo il decreto con cui il sindaco Giorgio Bernardin ha revocato l'incarico di vice sindaco a Federica Schiaffino, ora consigliere di opposizione tra le file di 'Bonassola futura', ecco il decreto per la nomina e le deleghe del nuovo vicesindaco e del neo assessore. L'incarico di vice sindaco, come già riportato, viene affidato all'assessore Marco Lagaxio, con delega a viabilità, sport, tempo libero e servizi cimiteriali. Entra poi in giunta il consigliere Luigi Gavazzo, con deleghe a protezione civile e volontariato.