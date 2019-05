Bonassola conferma la fiducia a Bernardin: "Territorio e ambiente restano al primo posto"

Cinque Terre - Val di Vara - “Siamo molto soddisfatti, non solo per la vittoria ma anche per la continuità che siamo riusciti a dare alla lista “Costituzione”, mi sarebbe dispiaciuto non riuscirci”. Così Giorgio Bernardin confermato sindaco di Bonassola dal 63,80% degli elettori davanti allo sfidante Giampiero Raso (Bonassola che vive!) fermatosi al 36,20%.

“Abbiamo perso qualche punto rispetto a cinque anni fa – sorride il nuovo sindaco – ma cercheremo di fare ancora di più per ripagare la fiducia dei cittadini proseguendo nel programma che abbiamo intrapreso. Tutela del territorio dal punto di vista urbanistico – aggiunge – e salvaguardia dell'ambiente restano i punti cardine come confermano il puc e la riconquista della bandiera blu. Non dimentichiamo – conclude – anche gli anziani per i quali stiamo ragionando su un progetto per dare destinazione sociale ad uno stabile recentemente acquisito”.